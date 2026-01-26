Корсун – про матч проти Литви: Підтримка на трибунах була просто неперевершена

Універсал Осасуни Магна та збірної України Ігор Корсун відзначив неймовірну підтримку українських фанатів у матчі другого туру чемпіонату Європи з футзалу проти Литви.

Про це він розповів ексклюзивно для Чемпіона.

Зауважимо, що литовці є одними з господарів Євро-2026, і ця зустріч відбувалася у литовському місті Каунас. Проте у трансляції частіше було чути саме українських фанів. А під кінець зустрічі з трибун лунала легендарна "Червона рута".

"Як це відчувалося на майданчику? Так, дійсно, підтримка на трибунах була просто не перевершена. В якийсь момент мені здалося, що всі вболівальники однаково підтримували обидві команди. Велике дякую їм за підтримку та атмосферу на трибунах", – сказав Корсун.

Повне інтерв'ю з футзалістом вийде на Чемпіоні 28 січня о 19:00. У ньому Корсун розповів про емоції після поразки від Вірменії, очікування від вирішального матчу проти Чехії та подальші плани в кар'єрі.

У підсумку українці здолали Литву з рахунком 4:1. Зауважимо, що в паралельній зустрічі Вірменія обіграла Чехію та гарантувала собі вихід у плейоф. А Україна через цей результат втратила шанси на перше місце у квартеті.

Останній матч групового етапу підопічні Олександра Косенка зіграють проти Чехії 28 січня. Для виходу в наступний етап українцям достатньо буде і нічиєї.

Нагадаємо, у першому турі Євро-2026 збірна України сенсаційно поступилася Вірменії, а Литва розписала мирову з Чехією.