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Букмекери назвали фаворита матчу 1/2 фіналу ЧС-2024 Україна – Бразилія

Денис Шаховець — 30 вересня, 12:21
Букмекери назвали фаворита матчу 1/2 фіналу ЧС-2024 Україна – Бразилія
Збірна України з футзалу
ФІФА

У середу, 2 жовтня, в узбекистанському Ташкенті збірна України з футзалу проведе матч 1/2 фіналу чемпіонату світу 2024. "Синьо-жовтим" протистоятиме національна команда Бразилії.

Збірна України є абсолютним аутсайдером у грі проти Бразилії. Про це свідчать коефіцієнти бейтингового оператора FAVBET.

  • Перемога України — 11,00;
  • Нічия — 9,00;
  • Перемога Бразилії — 1,15.

При цьому якщо прибрати нічийний результат, то ймовірність проходу України до фіналу оцінюється у 7,30, а на успіх бразильців у цьому компоненті дається мізерний коефіцієнт 1,07. Іншими словами, букмекери майже впевнені, що Україна нічого не зможе протиставити п'ятиразовим чемпіонам світу.

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Подивитися матч можна буде на телеканалі "Суспільне Спорт", а також регіональних телеканалах Суспільного. Крім того, Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за Києвом.

Нагадаємо, на груповому етапі команда Олександра Косенка спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.

У плейоф "синьо-жовті" стартували з перемоги над Нідерландами (3:1) в 1/8 фіналу, а потім вирвали путівку до півфіналу, залишивши за бортом турніру команду Венесуели (9:4).

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