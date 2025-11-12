Первєєв: Після бронзи на ЧС-2024 стало більше уваги до нас та до футзалу в Україні

Універсал ХІТа Владислав Первєєв поговорив про позитивний вплив історичного виступу збірної України на чемпіонаті світу 2024 року.

Про це 23-річний українець розповів в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону.

На світовій першості в Узбекистані Україна дійшла до півфіналу, де програла майбутньому чемпіону Бразилії (2:3). А в матчі за третє місце підопічні Олександра Косенка несподівано легко розгромили Францію (7:1) та вперше в історії виграли брознові медалі чемпіонату світу.

За словами Первєєва, саме цей успіх призвів до підйому зацікавленості українського суспільства до футзалу.

"Так, це правда. Уваги стало більше після чемпіонату світу до українського футзалу. Наш народ потребував цих позитивних емоцій. Футзальна збірна змогла їх дати людям, за що ми зараз і маємо такий актив серед вболівальників. Люди дійсно захоплюються грою, вони переживають, вболівають. І так хлопці розказали, що по прильоту з чемпіонату світу впізнавати на вулицях стали більше. І уваги, звісно, стало більше", – сказав Первєєв.

Нагадаємо, що сьогодні, 12 листопада, Україна та Франція зіграють товариський матч в межах підготовки до чемпіонату Європи 2026 року. Гра розпочнеться о 22:05 за київським часом. Чемпіон проводитиме текстову онлайн-трансляцію даного поєдинку.

Раніше капітан збірної України Петро Шотурма поділився своїми враженнями від повернення до національної команди.