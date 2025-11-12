Шотурма – про повернення до збірної України: У мене пішли мурашки по тілу, коли хлопці зааплодували

Капітан збірної України Петро Шотурма поділився своїми враженнями від повернення до національної команди.

Про це 33-річний гравець розповів в інтерв'ю пресслужбі АФУ.

Для Шотурми виклик на товариський матч проти Франції став першим з моменту своєї серйозної травми коліна у півфіналі чемпіонату світу-2024.

Пропустивши 10 місяців через дві операції, Петро розповів, наскільки йому не вичтачало атмосфери української збірної.

"Дуже скучив за хлопцями, за збірною, тому що вони займали дуже велику частину мого життя і допомагали мені під час важкого періоду, який у мене стався. Коли виходив на тренування і зробив перший дотик до м'яча, хлопці почали аплодувати мені – в мене пішли мурашки по тілу... Мені дуже сподобалося, що я знову з хлопцями і ми йдемо до нових вершин", – сказав Шотурма.

Нагадаємо, що сьогодні, 12 листопада, відбудеться спаринг збірних України та Франції. Гра розпочнеться о 22:05 за київським часом. Чемпіон проводитиме текстову онлайн-трансляцію даного поєдинку.

Раніше головний тренер збірної України Олександр Косенко висловив радість тому, що він знову може розраховувати на Петра Шотурму.