Франція – Україна: онлайн-трансляція товариського матчу

Збірна України з футзалу зіграє товариський матч з командою Франції в межах підготовки до чемпіонату Європи 2026 року. Зустріч відбудеться у французькому Ліможі. Стартовий свисток пролунає о 22:05 за київським часом.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію в цій новині.

Напередодні стала відома заявка України на даний спаринг, після чого був оприлюднений склад французів. Востаннє команди зустрічалися у матчі за бронзу чемпіонату світу 2024, де українці перемогли з рахунком 7:1.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня відбулося жеребкування групового етапу чемпіонату Європи-2026, за підсумком якого Україна дізналася імена майбутніх суперників, а також розклад своїх матчів.