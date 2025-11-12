Білорусі взагалі не мало бути на Євро-2026: Первєєв – про перехід в ХІТ, Лігу чемпіонів та цілі збірної України

Владиславу Первєєву лише 23 роки. Минулого сезону він виступав за Сокіл, був капітаном команди та її лідером, і вже влітку підсилив склад чемпіона України. ХІТ підписав чудового футзаліста і не прогадав.

Доволі швидко універсал закріпився у стартовій четвірці ХІТа та став одним з найяскравіших гравців своєї нової команди. Чемпіон провів відверту розмову з Владиславом. Первєєв розповів нам про такі теми:

Початок кар'єри та головна мрія у футзалі;

Чому обрав ХІТ і хто ще цікавився ним;

Чого очікує від матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Пальми (3-разового чинного чемпіона);

Як змінилася збірна Франції, з якою Україна невдовзі зіграє товариський матч;

Цілі на Євро-2026 та думка щодо бойкоту турніру через участь Білорусі.

Владислав Первєєв ХІТ

– Як і чому ви почали займатися футзалом?

– Моя сім'я жила в Хмельницькому, і коли були паузи у великому футболі, зимові або літні, я приїжджав додому і тренувався зі спортлідером. Мене знали там тренери, я знав хлопців. Під час паузи тренувався та грав за них. З часом вирішив лишитись і вже піти футзальним шляхом.

– Можливо ви кимось надихалися, чи був у вас кумир?

– Футзального кумира ніколи не було. Просто знав, що є такі топові гравці, як Рікардіньо, Фалькао, але не більше.

– Чи були у вас пропозиції від іноземних клубів. Якщо так, то звідки?

– Так, цього літа була пропозиція з Іспанії, але були деякі нюанси, тому це залишилось просто пропозицією. Що це була за команда? Один з лідерів минулого сезону.

ФК ХІТ

– Яка ваша найбільша мрія у футзалі?

– Футзальна мрія, я думаю, як і в кожного, – це виграти якийсь топовий турнір або на рівні збірної, або ж на клубному рівні. Це може бути Ліга чемпіонів, чемпіонат Європи або чемпіонат світу.

– Як вам жереб Євро-2026? Як оцінюєте суперників збірної України (Литва, Чехія, Вірменія)?

– Жереб нормальний, робочий. В цілому знаємо суперників. Останні матчі збірної були проти Литви, тому свіжа інформація про них є. Не так давно грали з Чехією товариські ігри. В цілому суперників знаємо, задача – вихід з групи.

– Є ймовірність, що Україна бойкотуватиме турнір через участь Білорусі під власним прапором. Що ви думаєте про це?

– Ми готуємось до виступу на Євро. Білорусь виступає в іншій країні, в іншій групі. Звісно, її взагалі не мало бути на цьому турнірі, але це вже не від нас залежить. Тому думки тільки про наш виступ на Євро. На інші команди байдуже.

– Невдовзі ви зіграєте проти Франції. Які очікування від гри? Як на вашу думку змінилася ця команда після ЧС-2024?

– Франція – сильна команда, яка прогресує, має яскраво виражених лідерів. Тому буде цікаво зіграти проти них на виїзді. Очікується багато вболівальників. Я думаю, матч буде дуже цікавий, не дивлячись на те, що він товариський.

– В мене є відчуття, що після ЧС до футзалу стало більше уваги серед українців. Чи впізнають вас та ваших колег на вулицях?

– Так, це правда. Уваги стало більше після чемпіонату світу до українського футзалу. Наш народ потребував цих позитивних емоцій. Футзальна збірна змогла їх дати людям, за що ми зараз і маємо такий актив серед вболівальників.

Люди дійсно захоплюються грою, вони переживають, вболівають. І так хлопці розказали, що по прильоту з чемпіонату світу впізнавати на вулицях стали більше. І уваги, звісно, стало більше.

– Яку ціль ставите ви та команда загалом на Євро-2026?

– Цілі, звісно, максимальні. Останніми роками збірна показала, що їй багато що по зубах. Тому ми від матчу до матчу будемо прагнути перемогти, а далі вже як складеться.

– Одразу хочеться запитати про ваш перехід в ХІТ. Чому саме цей клуб?

– ХІТ був наполегливий, ХІТ був переконливий. Керівництво між собою домовилось. Ось так я став гравцем ХІТа і дуже радий цьому. Бо це чинний чемпіон України, який виступає в Лізі чемпіонів. Це клуб з максимальними задачами. Тому це крок для розвитку в моєї кар'єрі.

– Ви чудово виступили в Лізі чемпіонів, 3 перемоги з 3. Але останній матч був найважчим. Чому так сталося, і що ви відчували, коли забили в тій грі?

– Третій матч виявився фіналом за вихід в плейоф. Грали проти господарів майданчику. Їх прийшов підтримувати повний зал вболівальників. Десь атмосфера була на їхньому боці. У цілому всі розуміли ціну помилки в цьому матчі. І десь тому він вийшов такий стресовий, нервовий.

Також багато сил віддали в другому поєдинку проти Київ Футзалу. Розуміли, що це наш прямий конкурент за вихід з групи. Тому емоційно було важко в третьому поєдинку.

Стосовно голу, то їх було від мене було два в цьому матчі. І перший, на жаль, стався у власні ворота. Я думаю, описувати емоції після автоголу в такому важливому поєдинку не варто. Але, на щастя, вдалося в другому таймі забити у ворота суперника. Цей гол допоміг і мені психологічно, і команді. Він трошки перевернув гру в нашу сторону. І врешті-решт ми досягли того результату, за яким ми туди і приїхали.

– Далі у вас, мабуть, найважчий суперник, Пальма Футзал. Що скажете про таке жеребкування?

– Це плейоф Ліги чемпіонів, тут слабких суперників немає. Випала Пальма, будемо готуватись до ігор з чинним переможцем Ліги чемпіонів. Нічого страшного тут не бачу. Поле рівне, м'яч круглий. Тому побачимо, що з цього вийде. А так загалом дуже радий зіграти з такою сильною командою, і це завжди приємно.

– Цього літа деякі клуби призупинили виступи, Аврора та SkyUp об'єдналися, Ураган був близьким до зняття. Чому це відбувається і чи варто нам перейматися щодо майбутнього українського футзалу?

– В країні війна, і це не дивно, що футзал зараз далеко не в пріоритеті, і це нормально.

Я хочу подякувати Збройним Силам України за можливість проведення турнірів, матчів з футзалу. Я хочу подякувати тим людям, які це все фінансують, які вкладають власні кошти в футзал, які його розвивають дотепер. Дуже велике дякую.