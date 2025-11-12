Первєєв – про участь збірної України на Євро-2026: Ми готуємось

Капітан збірної України з футзалу Владислав Первєєв поділився думками щодо можливого бойкоту команди чемпіонату Європи.

Гравець ексклюзивно поспілкувався з "Чемпіоном".

"Ми готуємось до виступу на Євро. Білорусь виступає в іншій країні, в іншій групі. Звісно, її взагалі не мало бути на цьому турнірі, але це вже не від нас залежить. Тому думки тільки про наш виступ на Євро. На інші команди байдуже", – розповів Первєєв.

Збірна України пробилася до фінальної стадії, вигравши всі матчі своєї відбіркової групи, де її суперниками були Румунія, Кіпр та Німеччина. Литва, Латвія та Словенія потрапили у фінальний турнір як його господарі.

Проведення турніру заплановано на період з 21 січня по 7 лютого.

Раніше визначились суперники збірної України на майбутньому Євро.