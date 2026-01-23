Українська правда
Первєєв – після поразки від Вірменії: У нас є всі шанси для виходу у плейоф Євро-2026

Микола Дендак — 23 січня 2026, 00:10
Владислав Первєєв
Один з лідерів київського ХІТа та збірної України з футзалу Владислав Первєєв вважає, що національна команда зберігає шанси вийти у плейоф чемпіонату Європи 2026, попри поразку від Вірменії в першому турі.

Про це він сказав у ексклюзивному коментарі Чемпіону.

"Ми розуміли, що ця перемога потрібна не тільки збірній, а й всій країні. Але, знову ж таки, сьогодні, мабуть, не наш день. Це спорт. Сьогодні перемогти не вдалося. Але Євро для нас не закінчується на цьому. У нас є всі шанси для виходу. Нам треба перемагати в інших матчах у групі. Тоді вже буде видно", – заявив Первєєв.

Нагадаємо, зустріч завершилася перемогою Вірменії з рахунком 2:1. Українці контролювали хід гри, більше створювали та навіть першими забили, але втримати перемогу не вдалося.

В іншому матчі групи B Литва та Чехія розписали мирову. Таким чином після першого туру саме Україна посідає останнє місце у квартеті. У наступних поєдинках українці зіграють проти Литви (25 січня) та Чехії (29 січня).

В плейоф проходять дві найкращі команди кожної з груп. Суперниками для групи B у чвертьфіналі стануть команди з квартету А. Напередодні відбулися перші матчі цієї групи.

