Франція – Україна: де дивитися чвертьфінал Євро-2026

У суботу, 31 січня, збірна України з футзалу зіграє проти команди Франції у чвертьфінальному матчі чемпіонату Європи 2026 року. Зустріч відбудеться в Ризі, Латвія, на "Арена Рига".

Стартовий свисток пролунає о 17:00 за Києвом. Пряма трансляція гри Франція – Україна буде доступна на медіасервісі MEGOGO та безкоштовному телеканалі MEGOGO Спорт, який веде мовлення в ефірі Т2 та в кабельних мережах.

Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Відзначимо, що "синьо-жовті" вже мають позитивний досвід виступів проти "Ле Бле". Україна перемагала Францію у бронзовому фіналі чемпіонату світу-2024, а також у нещодавньому товариському поєдинку.

Нагадаємо, що команда Олександра Косенка фінішувала другою у групі B, набравши 6 балів. Українські футзалісти несподівано поступились Вірменії (1:2) на старті Євро-2026, але потім перемогли Литву (4:1) та Чехію (5:3).

Франція ж виграла квартет А (7 очок). "Ле Бле" у груповому раунді турніру розписали бойову нічию із Хорватією (2:2), а також перемогли Латвію (5:0) та Грузію (3:1).