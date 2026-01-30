Українська правда
Франція – Україна: текстова онлайн-трансляція чвертьфіналу Євро-2026

Софія Кулай — 30 січня 2026, 16:31
У суботу, 31 січня, збірна України з футзалу зіграє проти Франції у чвертьфіналі чемпіонату Європи-2026.

Поєдинок відбудеться на "Хіаоmi Arena" у латвійській Ризі. Стартовий свисток пролунає – о 17:00 (за київським часом). Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі у цій новині.

Відзначимо, що "синьо-жовті" вже мають позитивний досвід виступів проти "Ле Бле". Україна перемагала Францію у бронзовому фіналі чемпіонату світу-2024, а також у нещодавньому товариському поєдинку. У крайньому очному матчі голи у французькі володіння забивали Корсун, Первєєв та Чернявський.

Нагадаємо, що команда Олександра Косенка фінішувала другою у групі В, набравши 6 балів. Українські футзалісти несподівано на старті фінальної частини Євро-2026 поступились Вірменії (1:2), але реабілітувались у двох наступних турах – перемоги над Литвою (4:1) та Чехією (5:3).

Франція ж виграла квартет А (7 очок). "Ле Бле" у груповому раунді турніру розписали бойову нічию із Хорватією (2:2), а також перемогли Латвію (5:0) та Грузію (3:1). 

Збірна України з футзалу футзал Євро-2026 Чемпіонат Європи-2026 з футзалу

Збірна України з футзалу

