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Україна – Бразилія: де дивитися матч 1/2 фіналу чемпіонату світу 2024

Денис Шаховець — 30 вересня, 09:00
Україна – Бразилія: де дивитися матч 1/2 фіналу чемпіонату світу 2024
Збірна України з футзалу
ФІФА

У середу, 2 жовтня, збірна України з футзалу проведе матч 1/2 фіналу чемпіонату світу 2024. "Синьо-жовтим" протистоятиме національна команда Бразилії.

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Поєдинок відбудеться в узбекистанському Ташкенті. Відеотрансляція проводиться телеканалом "Суспільне Спорт", а також регіональними телеканалами Суспільного.

Крім того, Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за Києвом.

Нагадаємо, на груповому етапі команда Олександра Косенка спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.

У плейоф "синьо-жовті" стартували з перемоги над Нідерландами (3:1) в 1/8 фіналу, а потім вирвали путівку до півфіналу, залишивши за бортом турніру команду Венесуели (9:4).

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