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Україна – Венесуела: де дивитися матч 1/4 фіналу чемпіонату світу 2024

Станіслав Лисак — 25 вересня, 21:06
Україна – Венесуела: де дивитися матч 1/4 фіналу чемпіонату світу 2024
Асоціація футзалу України

У неділю, 29 вересня, збірна України з футзалу проведе матч 1/4 фіналу чемпіонату світу 2024. "Синьо-жовтим" протистоятиме національна команда Венесуели.

Поєдинок відбудеться в узбекистанському Ташкенті. Відеотрансляція проводиться телеканалом "Суспільне Спорт", а також регіональними телеканалами Суспільного.

Крім того, Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за Києвом.

Нагадаємо, на груповому етапі команда Олександра Косенка спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.

У 1/8 фіналу українці зустрілися зі збірною Нідерландів та перемогли з рахунком 3:1. Венесуела на шляху до чвертьфіналу здолала в яскравому матчі Іспанію.

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