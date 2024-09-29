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Лідер збірної України прокоментував вихід у півфінал ЧС-2024

Руслан Травкін — 29 вересня, 22:15
Лідер збірної України прокоментував вихід у півфінал ЧС-2024
Даниіл Абакшин
УАФ

Гравець збірної України з футзалу Даниіл Абакшин прокоментував перемогу над Венесуелою (9:4) у чвертьфіналі ЧС-2024.

Його слова цитує сайт Асоціації футзалу України.

"Це просто неймовірні емоції. Дуже радий знаходитись саме тут, саме зараз. Дякую всім хлопцям, всьому тренерському штабу, всім вболівальникам. Я просто не можу передати ці емоції, це просто топ! Ми в четвірці!

Моя гра? Нарешті прорвало. Це заслуга команди. Скільки віддали передач, а скільки ще й не забив. Неймовірно!", – сказав він.

У матчі проти Венесуели Даниіл забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі. Огляд матчу можна переглянути ТУТ.

Україна вдруге в історії стала півфіналістом чемпіонату світу з футзалу. Вперше їй це вдалося у 1996 році, тоді "синьо-жовті" посіли 4 підсумкове місце, програвши півфінал та матч за бронзові нагороди.

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У півфіналі Україна зіграє проти збірної Бразилії, яка у чвертьфіналі здолала команду Марокко (3:1). Поєдинок 1/2 фіналу відбудеться 2 жовтня у Ташкенті, початок о 18:00 за Києвом.

Збірна України з футзалу футзал Абакшин Чемпіонат світу з футзалу-2024

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