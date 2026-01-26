Чехія – Україна: де дивитися вирішальний матч групи B на Євро-2026

У середу, 28 січня, збірна України з футзалу зіграє проти команди Чехії у 3-му турі групового етапу чемпіонату Європи 2026 року. Зустріч відбудеться в Ризі, Латвія, на "Арена Рига".

Стартовий свисток пролунає о 20:30 за Києвом. Пряма трансляція гри Чехія – Україна буде доступна на медіасервісі MEGOGO та безкоштовному телеканалі MEGOGO Спорт, який веде мовлення в ефірі Т2 та в кабельних мережах.

Для виходу у чвертьфінал підопічним Олександра Косенка достатньо буде розписати мирову з чехами. Поразка означатиме виліт з чемпіонату Європи.

Нагадаємо, у першому турі Євро-2026 збірна України сенсаційно поступилася Вірменії, а Литва розписала мирову з Чехією. Після цього Україна розгромно перемогла Литву, а Вірменія обіграла Чехію.

Після цих поєдинків українці піднялися на 2 місце в групі B, а Вірменія достроково вийшла у плейоф.