Україна в статусі аутсайдера спробує вирвати у Бразилії путівку до фіналу ЧС-2024

Сьогодні, 2 жовтня, збірна України з футзалу проведе матч 1/2 фіналу чемпіонату світу 2024. "Синьо-жовтим" протистоятиме національна команда Бразилії.

Поєдинок, у якому визначиться перший фіналіст турніру, відбудеться в узбекистанському Ташкенті. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за Києвом.

Подивитися матч у прямому етері можна на телеканалі "Суспільне Спорт", а також регіональних телеканалах Суспільного. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

В іншому півфіналі 3 жовтня зіграють збірні Аргентини та Франції. Переможці 1/2 фіналу визначать між собою чемпіона світу, а команди, що програють, розіграють бронзові медалі в поєдинку за третє місце. Фінальні матчі відбудуться 6 жовтня.

Нагадаємо, на груповому етапі команда Олександра Косенка спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.

У плейоф "синьо-жовті" стартували з перемоги над Нідерландами (3:1) в 1/8 фіналу, а потім вирвали путівку до півфіналу, залишивши за бортом турніру команду Венесуели (9:4).