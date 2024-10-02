Україна в статусі аутсайдера спробує вирвати у Бразилії путівку до фіналу ЧС-2024
Сьогодні, 2 жовтня, збірна України з футзалу проведе матч 1/2 фіналу чемпіонату світу 2024. "Синьо-жовтим" протистоятиме національна команда Бразилії.
Поєдинок, у якому визначиться перший фіналіст турніру, відбудеться в узбекистанському Ташкенті. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за Києвом.
Подивитися матч у прямому етері можна на телеканалі "Суспільне Спорт", а також регіональних телеканалах Суспільного. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.
Нагадаємо, на груповому етапі команда Олександра Косенка спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.
У плейоф "синьо-жовті" стартували з перемоги над Нідерландами (3:1) в 1/8 фіналу, а потім вирвали путівку до півфіналу, залишивши за бортом турніру команду Венесуели (9:4).
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