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Латвія – Україна: коли та де дивитися товариський матч

Софія Кулай — 15 жовтня 2026, 12:50
Латвія – Україна: коли та де дивитися товариський матч
Латвія – Україна: де дивитися товариський матч
УЄФА

У п'ятницю, 16 жовтня, о 20:30 (за київським часом) чоловіча збірна України з футзалу проведе товариський матч проти Латвії у межах підготовки до кваліфікації чемпіонату світу-2028.

Контрольну зустріч у прямому ефірі можна буде переглянути на платформі Київстар ТВ.

Це буде єдиний поєдинок для команди Олександра Косенка перед першою офіційною грою у відборі на Мундіаль.

Вже 20 жовтня "синьо-жовті" проведуть першу зустріч з Естонією. Початок – о 19:00.

Нагадаємо, що Україна потрапила до групи 9, де зіграє не лише проти Естонії, а й проти Словаччини. Перша гра зі словаками відбудеться 10 листопада, а матчі-відповіді заплановані на 2027 рік.

На попередній світовій першості, яка відбулася у 2024 році, українці здобули історичну "бронзу". У матчі за третє місце "синьо-жовті" розгромили Францію (7:1).

Із повною заявкою збірної України можна ознайомитися – тут. Косенко включив у список двох дебютантів – голкіпера київського ХІТа Олександра Кравця та Вадима Данилюка з Сокола.

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