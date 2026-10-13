Скандал у Броварах: чому Авалону не можна грати домашні матчі Екстра-ліги вдома і до чого тут гандбол

Свій перший сезон в Екстра-лізі Авалон завершив на 10 місці з 11 команд та не пройшов до плейоф. Тож до нового сезону клуб готувався довше за суперників.

Авалон підписав низку новачків, зокрема бразильців Лукаса та Леандріньйо, а також витратив близько 1 – 1,5 мільйона гривень на ремонт залу Київського обласного спортивного фахового коледжу в Броварах.

Саме на цьому майданчику клуб проводив домашні матчі раніше.

Однак новий сезон вже розпочався, а броварська команда досі не провела жодного поєдинку в Броварах. Номінально домашні матчі клуб проводить у СК Центрального спортивного клубу ЗСУ – там, де вже грають ХІТ та Агромат.

В чому причина?

"Ми граємо вже третій тур в Києві. Чому? Бо директор закладу повідомила нас, що не може нам давати бомбосховище для проведення таких заходів. А ми обов'язково повинні вказувати укриття для отримання дозволу на проведення домашніх ігор. Раніше ми використовували саме це бомбосховище, однак в цьому році нам повідомили, що не можна. Ми прийняли це як факт, в принципі розуміємо усю ситуацію, яка зараз в країні та розуміємо, що там діти. Тому перейшли грати в Київ", – сказав президент Авалона Богдан Московко.

За його словами, директор закладу відмовилася надавати Авалону укриття для матчів через безпекову ситуацію. Мовляв, у такий час проводити заходи й транслювати їх онлайн – небезпечно.

Позиція Світлани Потрясаєвої, директорки закладу

Водночас додамо, що на рівні обласної військової адміністрації клуб отримав дозвіл на трансляцію матчів.

Альтернативні ж укриття поруч із залом мають недостатню місткість, тож клуб обрав тимчасово проводити домашні поєдинки в Києві, але з глядачами, а не у Броварах за пустих трибун.

Однак напередодні в броварському залі пройшли матчі Вищої ліги України з гандболу, що обурило вболівальників Авалона та сам клуб.

"Але іншим це не заважає грати в Броварах. Цими вихідними проводилися змагання з гандболу. Були і анонси, і результати, як я розумію, і вболівальники. Виходить і дозвіл на користування бомбосховищем, яке знаходиться в училищі. Тому маємо дуже цікаву ситуацію. Мабуть, не в дуже рівних умовах ми знаходимося", – додав Московко.

Окрім того, президент Авалона заявив, що тиждень тому команді повідомили про зміни у графіку тренувань. І він не здивується, якщо невдовзі клуб отримає ще якісь зміни та заборони.

"На минулому тижні нас повідомили про зміну графіку тренувань. У нас лишається два тренування – одне ніби-то перевели на день, а інше – на час іншої команди, а саме ДСНС. І якщо вони не тренуватимуться, то можемо ми. Якщо ж вони прийдуть – ми ні. Прикро, що команда, яка представляє місто Бровари – єдина, що не може приймати матчі у своєму місті через ніби-то безпекову ситуацію. Хоча у Дніпрі чи тій же Одесі ситуація не краще, а може й гірше. Про Київ я взагалі мовчу. У нас 100% безпечніше, ніж в цих місцях. Ми не хочемо конфліктів, але ми за спорт і за рівноправ'я. Правила повинні діяти однаково для всіх. Не знаю, чим це закінчиться. Але не здивуюсь, якщо у нас знову зміниться розклад у тренувальному процесі, якщо будуть якісь заборони робити. Цікаво, чи буду я правий", – сказав президент Авалона.

Чемпіон намагався зв’язатися з директоркою коледжу, однак відповіді поки не отримав.

Нагадаємо, після 7 турів Екстра-ліги сезону-2026/27 Авалон посідає 8 місце з 10 команд, набравши 6 очок. В активі команди 3 нічиї, 3 поразки та перемога над Ураганом.

У попередньому поєдинку колектив розгромно поступився львівському Альянсу. З детальним оглядом 7-го туру чемпіонату України можна ознайомитися за цим посиланням.