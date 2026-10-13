Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Інше

Визначилася дата догравання матчу Екстра-ліги між Сухою Балкою та Фантомом

Софія Кулай — 13 жовтня 2026, 13:22
Визначилася дата догравання матчу Екстра-ліги між Сухою Балкою та Фантомом
Суха Балка – Фантом
instagram.com/fc_fantom.kyiv

Матч 7-го Екстра-ліги чемпіонату України з футзалу сезону-2026/27 між Сухою Балкою та Фантомом дограють 17 жовтня о 12:00.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Протистояння стартувало ще 9 жовтня. Поєдинок кілька разів переривався через повітряні тривоги. Тривалість однієї з них перевищила 75 хвилин. Після цього команди домовилися дограти зустріч в інший день.

Гра була перервана за 7 хвилин і 32 секунди до завершення за рахунку 2:0 на користь Сухої Балки.

Додамо, що після семи турів лідером чемпіонату є київський ХІТ. В активі підопічних Сергія Журби 14 балів. В останньому турі кияни програли прямому конкуренту СкайАпу (поразка 1:2), який йде другим у турнірній таблиці (13 пунктів) Також у трійку входить дебютант зі Львова – Альянс (13 очок).

Фантом із 12 пунктами наразі йде 4-м, а Суха Балка з 8 балами посідає 7-му сходинку.

Читайте також :
Відео Провал ХІТа та Атлетика перед ЛЧ, хеттрик Данилюка напередодні дебюту в збірній: яким був 7-й тур Екстра-ліги
Екстра-ліга футзал Суха Балка

Суха Балка

Догравання матчу Екстра-ліги перенесли на іншу дату
Сенсаційна нічия ХІТа, перша перемога Авалона, жахлива травма Нікітіна: яким був 5-й тур Екстра-ліги
Суха Балка влаштувала шалений камбек у матчі з Авалоном в 2-му турі Екстра-ліги
Суха Балка підписала чотирьох новачків
Три досвідчені гравці покинули бронзового призера чемпіонату України

Останні новини