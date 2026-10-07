Влада Седан показала сімейний вересень: тренування Зінченка, теніс із донькою та стильні образи

Дружина українського футболіста Олександра Зінченка Влада Седан поділилася атмосферною добіркою сімейних кадрів, показавши, яким для їхньої родини був вересень.

На світлинах Влада продемонструвала не лише свої модні образи, а й чимало теплих моментів із родиною. Разом із Олександром та донькою Євою вона грала в теніс, проводила час на свіжому повітрі, гуляла та займалася творчістю.

Окремо Седан показала, як разом із донькою розмальовує картинки, перетворюючи звичайний день на сімейну розвагу.

Не обійшлося й без спорту. Влада продемонструвала спільні тренування з Олександром Зінченком, причому цього разу вона фактично взяла на себе роль його персонального тренера. На задньому дворі Седан допомагала футболісту набирати форму та виконувати тренувальні вправи.

Свій новий фотодамп вона підписала лаконічно — "September dump".

Нагадаємо, напередодні Аякс оголосив про відхід Зінченка з клубу на правах вільного агента. Український футболіст перейшов до Аякса з Арсенала 1 лютого 2026 року, проте взяв участь лише у 2 матчах, після чого отримав важку травму коліна, від якої відновлюється і досі.

Раніше повідомлялося, що гранд АПЛ розглядає варіант із підписанням українського універсала.