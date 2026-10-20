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Зінченко отримав пропозицію тренуватися разом із Аяксом – ЗМІ

Софія Кулай — 20 жовтня 2026, 11:45
Зінченко отримав пропозицію тренуватися разом із Аяксом – ЗМІ
Олександр Зінченко
Getty Images

Амстердамський Аякс запропонував лівому захиснику збірної України Олександру Зінченку доєднатися до тренувального процесу їхньої команди.

Про це повідомляє Telegraaf.nl.

Зазначається, що 20 жовтня він відвідає базу "божих синів". Наразі мова не йде про якесь укладання контракту.

29-річний футболіст перебуває на фінальній стадії відновлення та незабаром зможе повернутися до групових занять.

Нагадаємо, що Зінченко із липня 2026 року перебуває у статусі вільного агента після того, як покинув Аякс через серйозну травму коліна. За нідерландський клуб, частиною якого став у лютому 2026-го, провів лише два матчі (сумарно 20 ігрових хвилин).

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед контактував із оточенням універсального українського гравця. "Червоні дияволи" розглядали можливість підписання Зінченка після травми Люка Шоу.

Додамо, що наприкінці серпня 2026 року Аякс підписав контракт із Віктором Циганковим.

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