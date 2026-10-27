Червоні штани, рожевий плащ і розкішні букети: дружина Зінченка показала фото з дня народження в Іспанії

Дружина українського футболіста Олександра Зінченка Влада Зінченко поділилася яскравими кадрами з відпочинку в Іспанії, куди вирушила з нагоди свого дня народження.

20 жовтня блогерці та спортивній журналістці виповнився 31 рік, а святкувати особливу дату вона вирішила в сонячній Марбельї — популярному курорті на півдні країни.

На своїй сторінці в Instagram Влада опублікувала атмосферну фотодобірку, передавши настрій іспанської відпустки. На знімках можна побачити блакитне море, пальми, мальовничі сади, стильні ресторани та сонячні прогулянки мальовничими вулицями.

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Особливу увагу привернули образи іменинниці. На одному з кадрів Влада позує біля моря в білому короткому топі та яскраво-червоних штанах, доповнивши вбрання дизайнерською сумочкою й сонцезахисними окулярами. На інших світлинах вона демонструє елегантний рожевий плащ, фотографується з величезним букетом білих квітів і показує стильні повсякденні образи.

Не обійшлося й без святкування в жіночій компанії. Зінченко поділилася кадрами затишних посиденьок із подругами в атмосферному ресторані, де дівчата зібралися за святковим столом. Саму публікацію блогерка лаконічно підписала: "Поїздка на день народження".

Раніше Влада показала, як відсвяткувала свій 31-й день народження, влаштувавши ефектну фотосесію.