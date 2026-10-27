Червоні штани, рожевий плащ і розкішні букети: дружина Зінченка показала фото з дня народження в Іспанії
Дружина українського футболіста Олександра Зінченка Влада Зінченко поділилася яскравими кадрами з відпочинку в Іспанії, куди вирушила з нагоди свого дня народження.
20 жовтня блогерці та спортивній журналістці виповнився 31 рік, а святкувати особливу дату вона вирішила в сонячній Марбельї — популярному курорті на півдні країни.
На своїй сторінці в Instagram Влада опублікувала атмосферну фотодобірку, передавши настрій іспанської відпустки. На знімках можна побачити блакитне море, пальми, мальовничі сади, стильні ресторани та сонячні прогулянки мальовничими вулицями.
Особливу увагу привернули образи іменинниці. На одному з кадрів Влада позує біля моря в білому короткому топі та яскраво-червоних штанах, доповнивши вбрання дизайнерською сумочкою й сонцезахисними окулярами. На інших світлинах вона демонструє елегантний рожевий плащ, фотографується з величезним букетом білих квітів і показує стильні повсякденні образи.
Не обійшлося й без святкування в жіночій компанії. Зінченко поділилася кадрами затишних посиденьок із подругами в атмосферному ресторані, де дівчата зібралися за святковим столом. Саму публікацію блогерка лаконічно підписала: "Поїздка на день народження".
Раніше Влада показала, як відсвяткувала свій 31-й день народження, влаштувавши ефектну фотосесію.