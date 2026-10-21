Усі його цінують: наставник Аякса – про повернення Зінченка до тренувань з командою

Головний тренер нідерландського Аякса Мічел Санчес, коментуючи повернення Олександра Зінченка до тренувань з командою, заявив, що український захисник має повагу серед колективу, проте щодо майбутнього гравця у клубі він нічого не може повідомити.

Його слова передає VI.nl.

"Щодо майбутнього я наразі нічого не можу сказати. Для мене важливо те, що минулого сезону він відігравав важливу роль у нашій команді й що саме тут він отримав травму.

У роздягальні він користується великою повагою. Усі його цінують. Тому ми хочемо надати йому максимальну підтримку під час реабілітації. У цей період він залишається повноправним членом нашої команди".

Наставник зазначив, що одразу погодився на пропозицію від керівництва допустити 29-річного універсала до занять з командою для відновлення форми.

"Клуб запитав мене, чи може він тренуватися разом з нами, і я одразу погодився. Він отримав травму тут, в Аяксі, і тому ми надаємо йому всі умови, щоб він міг тренуватися разом з нами та повністю відновити форму".

Нагадаємо, що Зінченко став гравцем Аякса взимку 2026 року, перейшовши з лондонського Арсенала. Утім, у складі "божих синів" українець провів лише 2 матчі.

У поєдинку 23-го туру чемпіонату Нідерландів проти Фортуни (4:1) оборонець зазнав травми коліна, внаслідок якої й досі проходить реабілітацію. На початку липня клуб оголосив про припинення співпраці із футболістом.

Медіа повідомляли, що Зінченко може продовжити виступи у складі Роми, перейшовши на правах вільного агента.