Аякс повідомив про повернення Зінченка на період реабілітації після травми

Амстердамський Аякс оголосив про повернення Олександра Зінченка в клуб на період реабілітації після травми.

Про це повідомила пресслужба "Божих синів".

Українець тренуватиметься разом з нідерландським колективом, але мова про контракт поки не йде.

Oleksandr Zinchenko will train at Ajax in the coming period as he completes the final stage of his rehabilitation. Good to see you, Oleksandr! 👋 https://t.co/RvCDRxY9vc — AFC Ajax (@AFCAjax) October 21, 2026

"Я хотів би висловити величезну подяку Йорді Кройфу, тренеру Мішелю Санчесу та всім в Аяксі за те, що дали мені можливість завершити реабілітацію та повернутися на правильний шлях.

Я щиро вдячний усім у клубі за теплий прийом і неймовірну підтримку протягом цієї подорожі. Це багато для мене означає", – прокоментував своє повернення Зінченко.

Нагадаємо, що Зінченко із липня 2026 року перебуває у статусі вільного агента після того, як покинув Аякс через серйозну травму коліна. За нідерландський клуб, частиною якого став у лютому 2026-го, провів лише два матчі (сумарно 20 ігрових хвилин).

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед контактував із оточенням універсального українського гравця. "Червоні дияволи" розглядали можливість підписання Зінченка після травми Люка Шоу.

Додамо, що наприкінці серпня 2026 року Аякс підписав контракт із Віктором Циганковим.