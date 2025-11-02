Зоря мінімально переграла Рух: огляд матчу УПЛ

Луганська Зоря обіграла львівський Рух в 11 турі чемпіонату України.

Огляд матчу

Єдиний гол в активі Деян Попара, яким півзахисник відзначився після подачі кутового.

Перемога дозволила Зорі набрати 16 балів та піднятися на 8-му сходинку в турнірній таблиці чемпіонату. Рух йде передостаннім, з 7 очками в активі.

Чемпіонат України – УПЛ

11 тур, 2 листопада

Зоря (Луганськ) – Рух (Львів) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 27 Попара

Зоря: 1. Олександр Сапутін, 55. Андерсон Джордан, 5. Андрія Яніч, 23. Навін Малиш (36. Руан, 75), 10. Жуніор Рейс, 47. Роман Вантух (К), 6. Деян Попара (21. Яков Башич, 64), 77. Роман Кушніренко, 7. Неманья Андушич (28. Пилип Будківський, 90+4), 9. Артем Слесар, 11. Ігор Горбач (19. Роман Саленко, 64).

Рух: 1. Юрій-Володимир Герета, 4. Віталій Холод, 92. Богдан Слюбик, 23. Юрій Копина, 93. Віталій Роман, 15. Денис Підгурський (К) (8. Влад Рейляну, 85), 10. Остап Притула (17. Денис Слюсар, 62), 5. Едсон (63. Марко Сапуга, 71), 99. Бабукар Фал, 11. Василь Руніч (77. Бекназ Алмазбеков, 85), 7. Клайвер (14. Ілля Квасниця, 63).

Попередження: Денис Слюсар 86.

Нагадаємо, що 11 тур УПЛ стартував матчем, у якому Кудрівка мінімально обіграла Оболонь. Також Верес у матчі з двома пенальті дотиснув Епіцентр, Кривбас розписав бойову нічию з Полтавою, а Колос вирвав нічию в Олександрії.