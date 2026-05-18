Зоря – Полісся. Коли та де дивитися матч 29 туру УПЛ

У понеділок, 18 травня, продовжиться 29-й тур Української Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26, у якому луганська Зоря прийме житомирське Полісся.

Початок зустрічі – о 13:00 на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві.

Матч Зоря – Полісся можна переглянути на каналі УПЛ ТБ, який, зокрема, доступний на OTT-платформі MEGOGO.

Якщо луганський колектив вже не має турнірних завдань, то "вовки" продовжують боротьбу за срібні медалі поточного розіграшу УПЛ. Відставання третього Полісся від другого місця, яке займає черкаський ЛНЗ, складає лише 2 очки – 57 проти 55-ти у житомирян.

Зоря з 42 пунктами йде 8-ю. Найближчим переслідувачем "мужиків" є львівські Карпати, які у цьому турі переграли рівненський Верес (2:0). "Леви" поступаються лише одним очком.

Ліцензований букмекер betking дає кращий коефіцієнт на перемогу команди Руслана Ротаня – 1,58, тоді як на звитягу номінальних господарів фаворитом стоїть 5,75. Мирова – 4,20.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.