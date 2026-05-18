Зоря розійшлась нульовою мировою з Поліссям

У понеділок, 18 травня, луганська Зоря приймала житомирське Полісся у рамках 29-го туру УПЛ поточного сезону-2025/26.

У першому таймі команди були щедрі лише на жовті картки (3). Натомість голів у першій 45-хвилинці не було.

У другій половині зустрічі Руслан Ротань кинув усю свою атакувальну силу у гру, випустивши Гайдучика та Філіппова, аби спробувати вирвати перемогу у столиці України. Однак зробити це не вдалося.

Зоря відібрала очки у Полісся, розписавши нульову мирову.

Після цього матчу житомирські "вовки" скоротили відставання від другого черкаського ЛНЗ до одного бала. Зоря ж із 43 пунктами продовжує йти 8-ю.

Чемпіонат України – УПЛ

29 тур, 18 травня

Зоря – Полісся 0:0

Зоря: Сапутін, Пердута, Джордан, Ескінья, Вантух, Кушніренко (59 Башич), Попара, Мічин (77 Дришлюк), Слесар (84 Верлі), Єлавич (69 Малиш), Будківський.

Полісся: Бущан, Михайліченко, Сарапій, Краснічі, Кравченко, Бабенко, Брагару (58 Філіппов), Емерллаху (58 Гайдучик), Андрієвський, Назаренко (83 Велетень), Краснопір.

Попередження: Ескінья, 29, Будківський, 31, Скрипник, 34 (за межами поля), Бабенко, 77

Нагадаємо, що в останньому турі Полісся зіграє вдома проти Руха (24 травня), а Зоря гостюватиме на полі львівських Карпат (23 травня).

Раніше повідомлялося, що президент "вовків" Геннадій Буткевич сподівається, що буде створена робоча комісія з питань арбітражу УАФ позитивно вплине на якість суддівства в УПЛ.