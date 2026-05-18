Зоря та Полісся визначилися зі стартовими складами на очний матч в УПЛ

У понеділок, 18 травня, у рамках 29-го туру УПЛ сезону-2025/26 луганська Зоря прийме житомирське Полісся.

Поєдинок розпочнеться о 13:00 у Києві. Тренерські штаби визначилися зі стартовими одинадцятками.

Зоря: Сапутін, Пердута, Джордан, Ескінья, Вантух, Кушніренко, Попара, Мічін, Слесар, Єлавіч, Будківський.

Полісся: Бущан, Кравченко, Сарапій, Назаренко, Бабенко, Емерллаху, Михайліченко, Краснічі, Андрієвський, Брагару, Краснопір.

Очна зустріч першого кола закінчилася перемогою житомирян 2:0. Голи у складі "вовків" забивали Гуцуляк та Назаренко.

Нагадаємо, що у минулому турі УПЛ команда Руслана Ротаня сенсаційно програла Епіцентру 2:3. Натомість Зоря переграла Олександрію 2:1.

Напередодні лобового протистояння житомирський клуб замикає трійку лідерів турнірної таблиці першості, маючи у своєму активі 55 балів. Відставання від другого місця, яке займає черкаський ЛНЗ, складає 2 очки.

Зоря ж із 42 пунктами йде 8-ю. Перевага "мужиків" над львівськими Карпатами, які посідають 9-ту сходинку, складає лише 1 бал.

Ліцензований букмекер betking дає кращий коефіцієнт на перемогу команди Руслана Ротаня – 1,61, тоді як на звитягу номінальних господарів фаворитом стоїть 5,66. Мирова – 4 рівно.

