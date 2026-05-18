Зоря – Полісся: хто фаворит матчу 29 туру УПЛ

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 29 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26, в якому Зоря вдома прийматиме Полісся.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є гості, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,58. Нічия – 4,20. Виграш господарів – 5,75.

Поєдинок відбудеться 18 травня у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток має пролунати о 13:00.

Востаннє команди грали між собою 30 листопада 2025 року. Тоді "вовки" здобули перемогу з рахунком 2:0.

Зазначимо, що перед очним протистоянням Зоря посідає восьме місце в турнірній таблиці УПЛ, а Полісся – третє. Вони мають у своєму активі 42 і 55 очок відповідно.

