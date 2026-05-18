Прикро, що чемпіонат закінчується: Скрипник – про нічию з Поліссям в УПЛ

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник оцінив нічию із Поліссям у межах 29 туру чемпіонату України.

Слова фахівця наводить пресслужба луганського клубу.

"Добре зіграли сьогодні проти потужної команди. Не сиділи в захисті, чекали свої моменти та створювали їх. Були шанси забити.

Всі грали дисципліновано. Не можу сказати, що моя команда дограє сезон. Ми граємо, хочемо перемагати та набирати очки.

Розібрали гру суперника, показали хлопцям, а вони вийшли і перетворили все це в матчі. На жаль, не перемогли", – сказав він.