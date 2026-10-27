Йому довелося багато пройти: Анрі оцінив перемогу Кейна у голосуванні за Золотий м'яч-2026

Легендарний колишній нападник лондонського Арсенала та збірної Франції Тьєррі Анрі розповів, що Гаррі Кейн заслужено здобув Золотий м'яч-2026.

Його цитує BBC.

"Я завжди підтримую своїх співвітчизників-французів, але не можу не сказати кілька слів про Гаррі Кейна. Я знаю його від самого початку. Йому довелося багато пройти, щоб досягти того, чого він досяг. Гідний переможець, молодець", – сказав Анрі, який був співведучим заходу.

Цікаво, що ще перед церемонією вручення Анрі зізнавався, що не буде скаржитися на результат голосування, якщо переможцем стане якраз Кейн.

У голосуванні за ЗМ-2026 нападник мюнхенської Баварії випередив форварда мадридського Реала Кіліана Мбаппе та вінгера Барселони Ламіна Ямала, які посіли друге та третє місця відповідно. У France Football вже розкрили відрив Кейна від Мбаппе.

Зі сцени Кейн проголосив затяжну промову, у якій встиг подякувати не лише рідним та нинішнім одноклубникам по Баварії, а навіть пригадав Тоттенгем, який відіграв одну із головних ролей у його кар'єрі.

Для Гаррі цей Золотий м'яч став першим у кар'єрі. Загалом він став першим із 2001 року (тоді здобував Майкл Овен) англійським футболістом, який виграв ЗМ. Також першим із 1981-го року гравцем Баварії, який виграв цю найпрестижнішу індивідуальну нагороду. Востаннє із представників мюнхенського клубу це робив Карл-Гайнц Румменігге, який тріумфував два роки поспіль (1980-го та 1981-го).

Додамо, що Кейн під час заходу у Лондоні отримав ще трофей Герда Мюллера, який вручають найкращому бомбардиру року.