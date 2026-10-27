У France Football розкрили відрив Кейна від Мбаппе у голосуванні за Золотий м'яч-2026

Головний редактор France Football Венсан Гарсія розповів, що між Гаррі Кейном, який виграв у голосуванні за Золотий м'яч-2026, та Кіліаном Мбаппе, який посів друге місце, був невеликий відрив.

Його слова цитує RMC.

"Цього року було кілька серйозних претендентів. Для двох найближчих – Гаррі Кейна та Кіліана Мбаппе – все справді вирішилося дуже малою кількістю голосів. Відрив за балами між Кейном і Мбаппе менший, ніж між Родрі та Вінісіусом у 2024 році. Тоді це було 41 бал, і це вже була невелика різниця", – сказав Гарсія.

Два роки тому тріумфував вже колишній опорний півзахисник Манчестер Сіті Родрі, а підсумковий результат спричинив скандал навколо вручення нагороди. Багато людей говорили, що зіркового вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора обікрали.

Торік переможцем премії став нападник ПСЖ Усман Дембеле, який на 321 бал випередив Ямала, який став другим.

Відзначимо, що Ламін Ямал фінішував третім у голосуванні за Золотий м'яч-2026. Повні результати голосування та всі відриви між футболістами France Football оприлюднить у суботньому випуску журналу (31 жовтня).

Зі сцени Кейн проголосив затяжну промову, у якій встиг подякувати не лише рідним та нинішнім одноклубникам по Баварії, а навіть пригадав Тоттенгем, який відіграв одну із головних ролей у його кар'єрі.

Для Гаррі цей Золотий м'яч став першим у кар'єрі. Загалом він став першим із 2001 року (тоді здобував Майкл Овен) англійським футболістом, який виграв ЗМ. Також першим із 1981-го року гравцем Баварії, який виграв цю найпрестижнішу індивідуальну нагороду. Востаннє із представників мюнхенського клубу це робив Карл-Гайнц Румменігге, який тріумфував два роки поспіль (1980-го та 1981-го).

Додамо, що Кейн під час заходу у Лондоні отримав ще трофей Герда Мюллера, який вручають найкращому бомбардиру року.