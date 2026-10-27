Гаррі Кейн виграв Золотий м’яч-2026
Нападник Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн отримав головну індивідуальну нагороду світового футболу, ставши першим англійцем із 2001 року, який виграв "Золотий м'яч".
Для 33-річного форварда це перша перемога в голосуванні за нагороду. Востаннє серед його земляків її отримував Майкл Оуен – у 2001 році.
Кейн провів найрезультативніший сезон у кар'єрі: забив 73 голи у 65 матчах за Баварію та збірну Англії, а також віддав 8 асистів.
За мюнхенців форвард відзначився 61 раз: 36 голами в Бундеслізі, 14 – у Лізі чемпіонів, 10 – у Кубку Німеччини та одним – у Суперкубку.
З Баварією Кейн виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Німеччини. Також він став найкращим бомбардиром Бундесліги третій сезон поспіль, здобув "Золоту бутсу" найкращому голеадору європейських ліг і Трофей Герда Мюллера на церемонії Золотого м'яча.
За збірну Англії нападник забив 12 голів упродовж сезону, зокрема 6 – на чемпіонаті світу, де команда посіла третє місце.
Як відомо, іспанська півзахисниця Алексія Путельяс отримала нагороду найкращій футболістці світу за підсумками 2026 року.
Водночас ПСЖ вдруге поспіль отримав нагороду найкращому чоловічому клубу, а Барселона перемогла серед жіночих команд на церемонії Золотого м'яча-2026 у Лондоні.
А воротаря Атлетика та збірної Іспанії Унаї Сімона визнали найкращим голкіпером року на церемонії Золотого м'яча-2026.
Найкращим тренером року серед жіночих команд став наставник каталонської Барселони Пере Ромеу, а серед чоловічих – Луїс де ла Фуенте зі збірної Іспанії.
Раніше стало відомо, що зірковий вінгер Барселони Ламін Ямал втретє поспіль став найкращим молодим гравцем року.