Гаррі Кейн виграв Золотий м’яч-2026

Нападник Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн отримав головну індивідуальну нагороду світового футболу, ставши першим англійцем із 2001 року, який виграв "Золотий м'яч".

Для 33-річного форварда це перша перемога в голосуванні за нагороду. Востаннє серед його земляків її отримував Майкл Оуен – у 2001 році.

HARRY KANE IS THE NEW BALLON D'OR! #ballondor https://t.co/jEn8E1bLEF — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Кейн провів найрезультативніший сезон у кар'єрі: забив 73 голи у 65 матчах за Баварію та збірну Англії, а також віддав 8 асистів.

За мюнхенців форвард відзначився 61 раз: 36 голами в Бундеслізі, 14 – у Лізі чемпіонів, 10 – у Кубку Німеччини та одним – у Суперкубку.

З Баварією Кейн виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Німеччини. Також він став найкращим бомбардиром Бундесліги третій сезон поспіль, здобув "Золоту бутсу" найкращому голеадору європейських ліг і Трофей Герда Мюллера на церемонії Золотого м'яча.

За збірну Англії нападник забив 12 голів упродовж сезону, зокрема 6 – на чемпіонаті світу, де команда посіла третє місце.

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Як відомо, іспанська півзахисниця Алексія Путельяс отримала нагороду найкращій футболістці світу за підсумками 2026 року.

Водночас ПСЖ вдруге поспіль отримав нагороду найкращому чоловічому клубу, а Барселона перемогла серед жіночих команд на церемонії Золотого м'яча-2026 у Лондоні.

А воротаря Атлетика та збірної Іспанії Унаї Сімона визнали найкращим голкіпером року на церемонії Золотого м'яча-2026.

Найкращим тренером року серед жіночих команд став наставник каталонської Барселони Пере Ромеу, а серед чоловічих – Луїс де ла Фуенте зі збірної Іспанії.

Раніше стало відомо, що зірковий вінгер Барселони Ламін Ямал втретє поспіль став найкращим молодим гравцем року.