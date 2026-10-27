Гаррі Кейн – найкращий бомбардир року

Форвард мюнхенської Баварії Гаррі Кейн отримав трофей Герда Мюллера, який вручають найкращому бомбардиру року.

У попередньому сезоні-2025/26 англієць відзначився 61 голом і 7 асистами у 51-му матчі. Разом із Баварією оформив требл – став чемпіоном Бундесліги, а також виграв Кубок і Суперкубок Німеччини. Також він дістався до півфіналів Ліги чемпіонів та чемпіонату світу-2026.

Також забивний нападник є одним із трьох головних фаворитів на Золотий м'яч-2026. Серед його найбільших конкурентів фігурують імена Кіліана Мбаппе та Ламіна Ямала.

Серед футболісток володаркою цієї нагороди стала відома мексиканська футболістка, нападниця клубу Пачука Шарлін Корраль.

Раніше колишній вінгер збірної Англії та Тоттенгема Кріс Водл вважає, що зірка Барселони Ямал забере Золотий м'яч-2026 з-під носа Кейна.