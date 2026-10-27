Цього року було нелегко: Кейн вперше відреагував на свою перемогу у боротьбі за Золотий м'яч-2026

Нападник мюнхенської Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн видав затяжну промову після перемоги на церемонії вручення Золотого м'яча-2026.

Його цитує BBC.

"Я майже втратив дар мови. Те, що я перебуваю тут, у Лондоні, зробило цю подію ще більш особливою. Це стало для мене гарним знаком. Дякую всім, хто голосував за мене, уявляю, що цього року було нелегко", – заявив 33-річний форвард.

Зі сцени англієць подякував одноклубникам по німецькому гранду, партнерам та тренерському штабу національної команди, батькам та іншим представникам родини. Гаррі висловив слова вдячності англійському Тоттенгему та уболівальникам "шпор".

"Усі ви відіграли велику роль у моєму розвитку на різних етапах мого життя. Без кожного з вас я б не стояв тут. Я багато чого навчився. Коли ти оточуєш себе найкращими людьми – це тільки робить тебе кращим як людину і як гравця. Дуже вам дякую. Я знаю, скільки підтримки ви мені надаєте. Ми всі разом переживаємо ці емоції. Я знаю, наскільки ваша допомога поза полем дозволяє мені грати й показувати найкращі результати на полі", – додав провідний гравець.

У голосуванні Кейн обійшов Кіліана Мбаппе та Ламіна Ямала, які посіли друге та третє місця відповідно. Для Гаррі цей Золотий м'яч став першим у кар'єрі.

Загалом він став першим із 2001 року (тоді здобував Майкл Овен) англійським футболістом, який виграв ЗМ. Також першим із 1981-го року гравцем Баварії, який виграв цю найпрестижнішу індивідуальну нагороду. Востаннє із представників мюнхенського клубу це робив Карл-Гайнц Румменігге, який тріумфував два роки поспіль (1980-го та 1981-го).

Додамо, що Кейн під час заходу у Лондоні отримав ще трофей Герда Мюллера, який вручають найкращому бомбардиру року.

У попередньому сезоні-2025/26 англієць відзначився 61 голом і 7 асистами у 51-му матчі. Разом із Баварією оформив требл – став чемпіоном Бундесліги, а також виграв Кубок і Суперкубок Німеччини. Також він дістався до півфіналів Ліги чемпіонів та чемпіонату світу-2026.