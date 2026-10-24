Якщо ти виграєш, я точно не скаржитимуся: Анрі – про Кейна у боротьбі за Золотий м'яч-2026

Легендарний колишній нападник лондонського Арсенала та збірної Франції Тьєррі Анрі не приховує свого захоплення від гри форварда Баварії Гаррі Кейна напередодні вручення Золотого м'яча-2026.

Ексфутболіста цитує Goal.

"Я за все життя ще не бачив, щоб центральний нападник виконував удар від воріт. Він не просто грає у футбол, він думає на кілька кроків уперед. Цей хлопець просто інший. Він повертається назад. Я рідко таке бачив. Центральний нападник, який настільки низько опускається на цю позицію. Я француз, тому завжди вболіватиму за французьких гравців. Але ти неймовірно сильний футболіст. Якщо ти виграєш, я точно не скаржитимуся: "Боже мій, він переміг. Це неправильно". Ти подав свою заявку на нагороду. Молодець", – заявив Анрі.

Кейн є одним із фаворитів на найпрестижнішу індивідуальну нагороду, яку вручать 26 жовтня у Лондоні. Серед його головних конкурентів є Ламін Ямал, Кіліан Мбаппе та навіть Ліонель Мессі.

У попередньому сезоні-2025/26 англієць відзначився 61 голом і 7 асистами у 51-му матчі. Разом із Баварією оформив требл – став чемпіоном Бундесліги, а також виграв Кубок і Суперкубок Німеччини. Також він діставався до вирішальних стадій турнірів – півфіналів Ліги чемпіонів (поразка від ПСЖ за двома іграми 5:6) та чемпіонату світу-2026 (фіаско від Аргентини 1:2).

Легендарний колишній воротар збірної Німеччини та мюнхенської Баварії Олівер Кан вважає, що нападник Гаррі Кейн повинен виграти ЗМ-2026.

Додамо, що Кейн вже висловився про важке очікування результатів голосування за Золотий м'яч від France Football.