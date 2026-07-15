Це було приниження: Анрі розніс збірну Франції після поразки в 1/2 фіналу ЧС-2026

Тьєррі Анрі висловився про поразку збірної Франції у півфіналі чемпіонату світу-2026 в матчі проти Іспанії (0:2).

Його слова передає SethOfficial.

Аналізуючи гру в етері, він жорстко розкритикував футболістів "Ле Бльо". Колишній форвард заявив, що французи програли ледь не в кожному аспекті протистояння:

"Я дуже розчарований. Як француз я відчуваю сором сьогодні ввечері. Це була не просто поразка, це було приниження. Це була Іспанія, яка повністю володіла грою від першого свистка до останнього. Коли у вас на полі є гравці на кшталт Кіліана Мбаппе, Усмана Дембеле, Майкла Олісе, Дезіре Дуе та Ману Коне, ви очікуєте набагато більшого, ніж те, що ми побачили. Франція виглядала гірше майже в кожному аспекті. Усі говорять про переможців та претендентів на "Золотий м'яч", але футбол не виграється іменами. Виграє команда, яка грає у кращий футбол, й Іспанія була видатною. Вона перемогла Францію – переграла її тактично, технічно та ментально".

Колишня зірка "Ле Бльо" заявив, що це найважча частина для сприйняття. Він підкреслив, що Франція жодної хвилини не виглядала як команда, що здатна перевернути хід матчу.

"Не було ритму, не було темпу та не було індивідуальності, коли гра цього вимагала. Вітаю Іспанію. Вони повністю заслужили вихід у фінал чемпіонату світу. Щодо Франції, то після цього вечора відбудуться деякі дуже важкі розмови, бо такий виступ просто не був достатньо хорошим для команди з амбіціями стати чемпіонами світу", – підсумував Анрі.

Зазначимо, що для збірної Франції турнір ще не завершився. Вона зіграє матч за "бронзу" проти команди, що програє в іншому півфіналі, де сильнішого визначатимуть Англія та Аргентина.

Нагадаємо, що в поєдинку проти Іспанії Дідьє Дешам став абсолютним рекордсменом серед тренерів за кількістю ігор на чемпіонатах світу. Після матчу за третє місце він залишить свою посаду.