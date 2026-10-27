Дякую, що ти є! Я перестав боятися й полюбив "Золотий м’яч"

Аналізуємо черговий вибір "Франс Футбол" з усіх боків.

Щороку Золотий м'яч повертає нас якщо не в дитинство, то до одного й того самого сценарію. Погладшали, зате усміхнені зірки футболу в костюмах; довгі розмови ні про що; ще довші розмови перед церемонією про те, що сама вона нічого не означає в командній грі – і водночас колосальний інтерес до самого процесу.

Цим "Золотий м'яч" нагадує щорічні телепередачі, які теж дивилися всі – утім, його принаймні не соромно згадувати у 2026 році.

"Золотий м'яч" лаяли так багато, з такою насолодою та самозабуттям, що тепер він уже почав викликати симпатію. За такою синусоїдою пройшли якраз деякі програми, які соромно згадувати: "смішно, дивляться всі" – "не смішно, не дивиться ніхто" – "настільки не смішно, що це стало віруситися в рілзах, і завдяки тіктоку його знову дивляться всі". Довга, затягнута програма, такий собі "Оскар", але з учасниками, 90% яких навіть середньої освіти не здобули й тому не вміють гарно говорити, почала викликати інтерес, бо іншої такої немає.

Спробуйте зараз організувати новий "Золотий м'яч". Зірки, оточені агентами, менеджерами та просто нахлібниками, не погодяться навіть записати сториз у соцмережах на честь перемоги, не кажучи вже про цілий день, витрачений на поїздку. А заради "Золотого м'яча" люди приїжджають до іншої країни наступного дня після класико – виснажливого, нервового, важкого. І клуби їх відпускають, вважаючи "Баллон д'Ор" особливим явищем.

Тепер уже можна сказати: добре, що "Золотий м'яч" існує. Усі ці безглузді спроби створити "Діамантовий м'яч", вручати Ніку Самофракійську (хто з нагороджених знає, що це таке?) навіть не змогли створити конкуренції. Найкращий доказ – те, що про Іньєсту говорять як про обділеного, а Рібері відверто бідкається в інтерв'ю, хоча обидва отримували нагороду найкращому від УЄФА, але про це ніхто не пам'ятає.

Франція може бути проблемним місцем, але одне ця країна вміє добре: берегти традиції. І перегони, у яких переміг Кейн, мають багато спільного з перегонами, у яких перемагали ді Стефано, Мессі, Кіган.

Тут досі цінують яскравість – таку саму, як у самої нагороди. Саме тому безліч прекрасних голів, загострювальних передач і надзвичайно розумних відкривань Кейна переважили сукупність нагород Фабіана Руїса. Не вперше, відверто кажучи: раніше й Мессі, й Роналду вигравали "Золотий м'яч", навіть поступившись у боротьбі за чимало командних трофеїв.

Тут цінують рекорди. Значення цифри – чогось, що можна запам'ятати, переказати, запостити у твітері, — тут високе як ніде. Тому до чіпких рук Унаї Сімона потрапила нагорода найкращому воротареві. Ці руки нічого не крали й майже не здійснювали сейвів на ЧС: порівняно з Пікфордом і Мартінесом у нього просто не було ігрової практики на мундіалі, – але світовий рекорд сухої серії та просто мінімум пропущених м'ячів зробили його найкращим.

Тут не люблять змін заради змін. Про це вже багато сказано раніше, тому зафіксуймо: Ямаль після отримання третього трофея Копа поспіль (!) сам сказав, що більше на нагороду заслуговує Пау Кубарсі. На перший погляд це дисонує з претензіями Ламіна на "Золотий м'яч" – нагороду найкращому взагалі, але насправді все логічно. Ямаль давно змагається з найвидатнішими, а його одноклубник, якого явно недооцінюють через позицію, свою нагороду найкращому юніору заслужив. І всі пам'ятають, скільки "Золотих м'ячів" назбирав Мессі.

Для найкращої футболістки 2026 року Алексії Путельяс "Золотий м'яч" став уже третім

Іспанка Алексія Путельяс отримала найпрестижнішу індивідуальну нагороду уже втретє Getty Images

Тут досі ставлять футбол збірних вище за клубний. Це, щиро кажучи, уже зовсім пенсіонерська історія – але, як бачимо, і де ла Фуенте забрав нагороду найкращому тренеру, попри історичні успіхи Енріке, і Сімону зовсім не завадив провал Атлетика. А про Кварацхелію, який видав один із найсильніших сезонів в історії ЛЧ, ніхто навіть не говорив у контексті "Баллон д'Ор".

І найголовніше – не сприйміть це як відсилання до фільму, який уже зовсім соромно згадувати – тут не вірять сльозам. Незрозуміло, з Парижем чи Лондоном асоціювати саме цю конкретну премію, але ні відверте набивання собі ціни у виконанні Ямаля, ні понти Мбаппе їм так і не допомогли. Найзбалансованішою виявилася заявка найзбалансованішого гравця.

Кейн провів не такий яскравий ЧС, як Мессі, але яскравіший, ніж Руїс, Ямаль і, звісно, Кварацхелія. Він подарував менше хайлайтів для тіктоку, ніж Ямаль – але в рази більше, ніж Мессі, Мбаппе, Родрі. Він виграв трохи менше, ніж Руїс, але більше, ніж Мессі, Голанд, Родрі. І, що найважливіше – він забив 73 м'ячі. Безліч разів зупиняючись за крок від титулу, він здобув найяскравіший і найбажаніший для дуже багатьох.

Кейн встановив унікальний рекорд результативності в Бундеслізі

І не подумайте, що головна заслуга Гаррі – у відповідності мейнстриму, як у деяких переможців "Оскара". Він зруйнував чимало стін: став першим за чверть століття англійцем, який виграв "Золотий м'яч", першим із 1996 року представником Бундесліги.

Він узагалі не любив зупинятися перед труднощами. Гаррі – не перший, але вельми рідкісний приклад золотого хлопчика, який на шляху до блискучого трофея побачив чимало багнюки. Уперше "Золотий м'яч" отримав колишній гравець Лейтон Орієнта, Міллволла, Норвіча, Лестера – у всіх цих клубах Кейну довелося пограти (і навіть посидіти в запасі "під" Варді) на шляху до визнання. А ось для Тоттенгема це не вперше – за нього грав Лука Модрич.

Кейн – це приклад того, як можна не плакати перед камерою через уявні труднощі, а не здаватися навіть після цілком об'єктивних невдач. У статусі найкращого форварда АПЛ він навіть до Ліги чемпіонів потрапляв не завжди, на піку розвитку проєкту пропустив фінал Ліги чемпіонів 2019 року – але знаходив у цьому привід не для депресії, як Вінісіус, а для розвитку. Нинішній Кейн набагато різноманітніший, різноплановіший як форвард, він допомагає Баварії фактично як плеймейкер, робить своїх партнерів кращими.

Як сприймати нагороду такому героєві? Як продовження серіалу. Сама ідея індивідуального призу в командній грі абсолютно безглузда, навіть абсурдна – нічим більшим, ніж одним із багатьох поглядів на Гру, "Золотий м'яч", як і будь-яка інша суб'єктивна нагорода, бути не може. Але Кейн більш ніж гідно продовжує ряд Метьюза, ді Стефано, Кройфа, Беккенбауера, Роналдо, Шевченка, Роналду, Мессі та інших.

Серіал, вигаданий Ано, успішний і на 70-му сезоні – вже за одне це його варто поважати.