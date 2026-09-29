Анрі показав неймовірну фізичну форму у 49 років: легенда Арсенала поділився своїм тренуванням із фанатами

Легенда Арсенала та збірної Франції Тьєррі Анрі продовжує дивувати своєю фізичною формою навіть через багато років після завершення професійної кар'єри.

49-річний француз опублікував у соцмережах відео свого тренування, на якому працює з 20-кілограмовою гантелею. Втім, увагу підписників привернула не стільки сама вправа, скільки неймовірна форма колишнього футболіста.

Анрі завершив професійні виступи ще майже 13 років тому, але, схоже, зовсім не збирається відмовлятися від інтенсивних тренувань.

За цей час легендарний форвард помітно змінився фізично та набув значно більш мускулистої статури.

Француз і зараз підтримує такий рівень фізичної підготовки, який цілком можна було б побачити у сучасного професійного футболіста. Його нові кадри вкотре нагадали вболівальникам, у якій феноменальній формі Анрі перебував протягом кар'єри.

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Раніше повідомлялося, що Анрі назвав свого фаворита на здобуття Золотого м'яча-2026.