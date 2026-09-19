Має виграти з величезним відривом: Рафінья оцінив шанси Ямала на Золотий м'яч-2026

Капітан Барселони Рафінья переконаний, що його партнер по команді Ламін Ямал заслуговує на Золотий м'яч у 2026 році.

Його слова передає інсайдер Фабріціо Романо.

Бразильський лівий вінгер аргументував свою думку, наголосивши на статистиці та здобутих титулах 19-річного футболіста.

"Ламін Ямал має з величезним відривом виграти Золотий м'яч. Він має чудову статистику, виграв трофеї з клубом і чемпіонат світу. Люди готові платити скільки завгодно, аби побачити його гру, і я теж заплатив!" – заявив Рафінья.

8 вересня визначилися усі номінанти на ЗМ-2026, серед яких несподівано не знайшлося місця Рафіньї. Він назвав такий вибір несправедливим.

Фаворитами на цьогорічну нагороду, вручення якої відбудеться 26 жовтня у Лондоні, будуть Кіліан Мбаппе, Гаррі Кейн та Ламін Ямал. Також чимало у футбольній спільноті згадують у такому контексті Ліонеля Мессі.

Нагадаємо, що торік найпрестижнішу індивідуальну нагороду здобув нападник ПСЖ Усман Дембеле (1380 балів). Натомість Ямал посів друге місце за підсумками голосування (1059 очок).

Раніше директор Баварії розкритикував Ламіна через заяву іспанця, який самовпевнено сказав, що заслуговує виграти Золотий м'яч-2026. Також порцію критики у бік зіркового вінгера "блаугранас" висловив колишній захисник Барселони Абелардо Фернандес.