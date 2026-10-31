Це вишенька на торті: Моурінью висловився про Золотий м'яч Кейна
Гаррі Кейн, Getty Images
Головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью висловився про здобуття Гаррі Кейном Золотого м'яча-2026.
Слова фахівця передає журналіст Фабріціо Романо.
"Гаррі Кейн – чудовий гравець. Я буду чесним: дуже радий за нього. Він заслуговує на Золотий м'яч. Це як вишенька на торті його кар'єри", – сказав Моурінью.
Зазначимо, що 33-річний англієць отримав Золотий м'яч уперше в кар'єрі. Він у голосування мінімально випередив Мбаппе, а трійку замкнув Ямал.
Кейн минулого сезону виграв Бундеслігу, Кубок і Суперкубок Німеччини разом з Баварією, а також став бронзовим призером ЧС-2026. Загалом у кампанії-2025/26 він провів 65 матчів, у яких забив 73 голи та віддав 8 асистів.
Напередодні було опубліковано вибір України в голосуванні за Золотий м'яч-2026. Гаррі Кейна представник нашої країни поставив лише на дев'яте місце.