Поліція розпочала розслідування можливого зливу результатів голосування за Золотий м'яч-2026

Французька поліція розпочала розслідування щодо можливої інсайдерської торгівлі інформації про п'ятірку найкращих футболістів у рейтингу Золотого мяча-2026 після того, як було зафіксовано підозрілі ставки на букмекерському ринку.

Про це повідомляє The Athletic.

Анонімні джерела видання у правоохоронних колах проінформували, що у ринку прогнозів Polymarket було зафіксовано 12 акаунтів, з яких було зроблено низку ставок, які чітко вказували у правильній послідовності першу п'ятірку у рейтингу Золотого м'яча-2026.

Загальна сума ставок із цих акаунтів становила 250 тисяч євро, а сукупний чистий прибуток користувачів сягнув майже 200 тисяч євро

Зазначається, що поведінка людей, які робили ці ставки, також свідчила про причетність до нелегальної інсайдерської торгівлі.

Організатори премії France Football були попереджені про підозрілі ставки до оголошення результатів. Вони розпочали внутрішнє розслідування та звернулися до SCCJ (Центральна служба з питань перегонів та азартних ігор).

У коментарі The Athletic представник France Football заявив, що вони серйозно ставляться до цього інциденту та наголосив, що переможець визначається виключно шляхом незалежного голосування.

"Цілісність премії Золотий м'яч є абсолютним пріоритетом для France Football. Ми хотіли б ще раз наголосити, що переможця обирають шляхом незалежного голосування. Будьте впевнені, що ми дуже серйозно ставимося до цих звинувачень у витоку результатів та можливих шахрайських ставках. Наразі триває розслідування з метою встановлення фактів та визначення можливої відповідальності. Ми готуємося подати скаргу до відповідних правоохоронних органів. Оскільки розслідування триває, на цьому етапі ми не можемо надати жодних додаткових подробиць".

Зазначимо, що 33-річний англієць отримав Золотий м'яч уперше в кар'єрі. Він у голосуванні мінімально випередив Мбаппе, а трійку замкнув Ямал. Четверте та п'яте місця посіли Родрі та Ліонель Мессі відповідно.