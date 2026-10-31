Кака оцінив справедливість перемоги Кейна в боротьбі за "Золотий м'яч-2026"

Володар "Золотого м'яча-2007" Кака розповів, чи вважає справедливою перемогу в голосуванні за цю нагороду Гаррі Кейна у 2026 році.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

"Правильний вибір. Кейн провів дуже хороший сезон, був одним із головних дійових осіб у складі Баварії та виграв дуже багато. Мбаппе з Реалом виграв не так багато. Ламін із Барселоною досяг успіхів, але не був настільки визначальним, як від нього очікували. Їхній час ще настане, але, з огляду на виступи протягом сезону, я вважаю цей вибір цілком справедливим", – сказав Кака.

Зазначимо, що 33-річний англієць отримав "Золотий м'яч" уперше в кар'єрі. Він у голосування мінімально випередив Мбаппе, а трійку замкнув Ямал.

Кейн минулого сезону виграв Бундеслігу, Кубок і Суперкубок Німеччини разом з Баварією, а також став бронзовим призером ЧС-2026. Загалом у кампанії-2025/26 він провів 65 матчів, у яких забив 73 голи та віддав 8 асистів.

Напередодні було опубліковано вибір України в голосуванні за "Золотий м'яч-2026". Гаррі Кейна представник нашої країни поставив лише на дев'яте місце.