Кейн зізнався, чи проміняв би Золотий м'яч-2026 на перемогу у Лізі чемпіонів

Нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн розповів, що проміняв би виграний Золотий м'яч-2026 на тріумф у Лізі чемпіонів.

Його цитує AS.

"Я завжди казав, що командні перемоги – це причина, заради якої ми граємо, і команда для мене надзвичайно важлива. Золотий м'яч – один із найкращих моментів у моєму житті. Це справді була особлива нагорода, особливий вечір. Але святкувати разом із командою, підіймати трофей разом із партнерами – це неймовірне відчуття. Коли озираєшся на свою кар'єру, розумієш, що Золотий м'яч – це щось виняткове, він виводить мене на вищий рівень. Але кожен хоче виграти Лігу чемпіонів. Втім, думаю, мені не потрібно обирати", – заявив форвард збірної Англії.

Відповідне зізнання Кейн зробив напередодні поєдинку 4-го туру основного етапу ЛЧ-2026/27 проти мадридського Атлетико. Початок зустрічі о 22:00 (за київським часом).

До цієї зустрічі Баварія підходить у статусі 14-ї команди турнірної таблиці, маючи у своєму активі 5 балів. Натомість у "матрацників" 4 очки та 16-та сходинка.

Нагадаємо, що Гаррі завоював свій перший Золотий м'яч у кар'єрі, тоді як у найпрестижнішому єврокубковому турнірі ще ніколи не тріумфував. Кейн став першим англійцем за останні 25 років і загалом п'ятим у історії, який виграв ЗМ.

Нещодавно стало відомо, що забивний форвард німецького гранда може отримати лицарське звання.