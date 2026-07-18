Аргентина – це справжній головний біль: легендарний тренер Вісенте дель Боске дав пораду збірній Іспанії перед фіналом ЧС-2026

Вісенте дель Боске, під керівництвом якого збірна Іспанія стала чемпіоном світу у 2010 році, дав підказку підопічним Луїса де ла Фуенте, щоб вони не недооцінювали Аргентину у фіналі цьогорічного мундіалю.

Його слова передає Reuters.

"Аргентина – важкий суперник, справжній головний біль, якщо можна так висловитися, і вони точно знають, що їм потрібно робити. Я вважаю, що у фіналі перевага на боці Іспанії, але їй потрібно бути обережною з аргентинцями, з огляду на те, наскільки важко з ними грати, та на їхній досвід", – зазначив 75-річний фахівець.

Нагадаємо, що фінал цьогорічної світової першості, у якому Аргентина та Іспанія битимуться за звання найкращої збірної планети, відбудеться 19 липня на арені "Мідоулендс Стедіум". Стартовий свисток пролунає о 22:00 (за київським часом).

Також зауважимо, що напередодні центрбек "Фурії Рохи" Емерік Лапорт зазначив, що одним із вирішальних факторів цього матчу може стати суддівство, зважаючи на скандали навколо арбітражу ігор "Альбіселесте" на попередніх стадіях цього мундіалю.

Додамо, що нещодавно екскапітан лондонського Челсі Джон Террі розкрив, кого вважає фаворитом у цьому протистоянні.