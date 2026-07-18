Ольмо: Зіграємо з Мессі так само, як із усіма іншими

Півзахисник збірної Іспанії Дані Ольмо поділився очікуваннями від фіналу чемпіонату світу-2026 проти Аргентини та розповів про те, як команда гратиме проти Ліонеля Мессі.

Слова хавбека Барселони наводить Mundo Deportivo.

"Залишився останній крок, але він буде дуже нелегким. Аргентина – чудова команда з чудовими гравцями, але ми заслужити зайти настільки далеко. Ми віримо в свої сили та в свою гру.

Мессі проводить вражаючий чемпіонат світу. Немає ніяких сумнівів в тому, ким є цей футболіст. Це гравець, на якого варто звернути увагу. Ми зіграємо з ним так само, як і з усіма іншими", – заявив Ольмо.