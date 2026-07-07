Скандальний Балогун в основі, Лукаку в запасі: США та Бельгія оголосили стартові склади на матч 1/8 фіналу ЧС-2026

Визначилися стартові склади збірних США та Бельгії на матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Про це повідомляє ФІФА.

Увійде до гри з перших хвилин і нападник Фоларін Балогун, навколо якого напередодні розгорівся гучний скандал.

США: Фріс, Робінсон, Рім, Річардс, Фрімен, Тільман, Адамс, Маккенні, Пулішич, Балогун, Дест.

Бельгія: Куртуа, Кастань, Мехеле, Нгой, Де Кейпер, Раскін, Онана, Лукебакіо, Тілеманс, Троссард, де Кетеларе.

Сам поєдинок відбудеться 7 липня та розпочнеться о 03:00 (за київським часом). Зазначимо, що зірка бельгійців Ромелу Лукаку розпочне зустріч на лаві запасних.

Нагадаємо, що Балогун отримав пряму червону картку за грубий фол проти центрального захисника Таріка Мухаремовича у матчі 1/16 фіналу ЧС-2026 проти Боснії і Герцеговини (перемога 2:0).

Він мав пропускати матч проти Бельгії, проте ФІФА скасувала його дискваліфікацію, за що отримала подяку від президента США Дональда Трампа та критику від збірної Бельгії.

Додамо, що УЄФА також висловив подив та назвав незрозумілим рішення ФІФА про дострокове зняття бану з нападника збірної США. Пізніше цю ситуацію прокоментували сам Трамп та очільник ФІФА.