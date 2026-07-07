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Переможний гол Меріно в огляд матчу Португалія – Іспанія

Олександр Булава — 7 липня 2026, 01:00
Переможний гол Меріно в огляд матчу Португалія – Іспанія
Мікель Меріно
Getty Images

Збірна Іспанії переграла Португалію в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Огляд матчу

На 90+1-й хвилині Ферран Торрес пасом знайшов у штрафному майданчику Мікеля Меріно, який холоднокровно переграв воротаря португальців та вперше з 2010 року вивів Іспанію в 1/4 фіналу.

Чемпіонат світу-2026 з футболу
Плейоф, 1/8 фіналу
6 липня

Португалія – Іспанія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 90+1 Меріно

У наступному раунді іспанці зійдуться з переможцем пари США – Бельгія. Цей поєдинок відбудеться 7 липня і розпочнеться о 03:00 за київським часом.

Нагадаємо, в 1/16 фіналу Португалія пройшла Хорватію (2:1), а іспанці впевнено здолали Австрію (3:0).

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