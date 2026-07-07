Став відомий найкращий гравець матчу Португалія – Іспанія

Півзахисника збірної Іспанії Родрі визнано найкращим гравцем матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу 2026 року між збірними Іспанії та Португалії.

Про це повідомляє ФІФА.

Хавбек провів на полі всю гру, без результативних дій. В його активі 94% (87 з 93) точних передач, 1 ключовий пас та 1 удар по воротах,

Гол Мікеля Меріно на 90+1 хвилині зустрічі вивів Іспанію в перший чвертьфінал з 2010 року.

Далі на іспанців чекає протистояння з переможцем пари США – Бельгія, який визначиться 7 липня. Старт цієї зустрічі запланований о 03:00 за київським часом.

Нагадаємо, в 1/16 фіналу Португалія пройшла Хорватію (2:1), а іспанці впевнено здолали Австрію (3:0).