Циганков дебютує за Аякс не раніше вересня

Дебют вінгера збірної України Віктора Циганкова у складі амстердамського Аякса не відбудеться у серпні поточного року.

Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.

Головний тренер Аякса Мічел Санчес заявив, що збирається вводити Циганкова в команду поступово. Українець не буде включений у заявку на матч четвертого туру чемпіонату Нідерландів проти Телстара, який відбудеться у неділю, 29 серпня (початок – о 17:45 за київським часом).

Таким чином, дебют Циганкова за Аякс відбудеться не раніше 5 вересня, коли клуб із Амстердама в поєдинку 5 туру Ередивізі вдома прийме ПСВ Ейндховен.

Нагадаємо, Циганков став гравцем Аякса цього тижня із Жирони за 5 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Контракт розрахований до літа 2029 року.